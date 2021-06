Otwarte ogrody Pogodna? Jest taki pomysł

To jakieś socjalistyczne pomysły - za chwilę będą proponować dokwaterowanie jak ktoś ma za duże mieszkanie, najpierw dobrowlonie, a później to już przepisami będzie regulowane.

Własnie przebywam w kraju na zachód od Odry. Bramy pięknie zamknięte na kłódkę. Na wielu posesjach psy biegają wolno, a do przybyszów z nietutejszą rejestracją zagaduje policjant z pytaniem jaki jest cel wizyty. Chyba masz przeterminowane doświadczenia Przyjacielu?

To widać, że po zagranicznych ogrodach chodziłeś i wynosiłeś psie kupy.

Nie mierz innych swoją miarą. Jeżeli ciebie ciągnie do kradzieży, to naprawdę nie masz czym się chwalić. Mamusia nie będzie dumna z takiego synusia. Chyba że ona taka sama katoliczka jak ty.

Genialny pomysł, na pewno złodzieje go polubią...

Polski cham, a w szczególności szczeciński, nie dorósł do akcji o brytyjskich korzeniach i blisko wiekowej tradycji, a jaką z dumą organizują Włosi, Niemcy i Francuzi - wiem, bo bywałem. Zatem autorzy poniższych negatywnych wpisów - popaprańcy od Brudzińskiego - dalej siedźcie w narodowej ciemnej dupie, z klapkami na oczach za 500+.

nxx

2021-06-06 12:41:37

otwarte ogrody? no to prosimy o otwarcie przejść przez ogrody działkowe, by nie trzeba było nadkładać po kilka kilometrów.