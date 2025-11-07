Oszuści w akcji. Miał przekazać 160 tys. zł, żeby uniknąć zatrzymania córki

Do 78-letniego mieszkańca gminy Malechowo (powiat sławieński) zadzwonił oszust, który przedstawił się jako prokurator. Próbował przekonać mężczyznę, że jego córka spowodowała poważny wypadek i jedynym sposobem uniknięcia zatrzymania jest wpłacenie 160 tys. zł kaucji.

Na każdym etapie rozmowy oszust wywierał na swoim rozmówcy presję, nakazując mu pozostanie na linii telefonicznej. Podkreślał też wagę całej operacji. Na szczęście starszy mężczyzna nie dał się zwieść i o całej sprawie zawiadomiona została policja.

Dzięki pozyskanym informacjom sławieńscy kryminalni ustalili miejsce, w którym znajdowali się oszuści i zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby: 17-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego i 28-letniego mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego. Obaj trafili do policyjnego aresztu.

- Dalsze działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania 19-latka, który był związany ze sprawą. Policjanci ustalili jego dane i miejsce pobytu, a do zatrzymania doszło na terenie Torunia - informuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Wszyscy zatrzymaniu usłyszeli już zarzuty. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo do 8 lat pozbawienia wolności.

