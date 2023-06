Ostrzeżenie przed upałami w Zachodniopomorskiem

Fot. Paulina Sikora

Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy informuje o nadchodzących upałach w dniach od czwartku (8 czerwca) od godz. 12 do piątku (9 czerwca) do godz. 20.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień do 30 C. Temperatura minimalna w nocy od 13 do 16 stopni C.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: choszczeńskiego, stargardzkiego, myśliborskiego, drawskiego, szczecineckiego, pyrzyckiego, gryfińskiego, wałeckiego.

(m)