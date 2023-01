Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wieczorem i w nocy z wtorku na środę

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego IMGW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed silnym wiatrem w całym regionie.

W siedmiu powiatach (gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński i Świnoujście) we wtorek od godz. 17 do godz. 9 w środę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu. Stopień zagrożenia został oceniony na drugi w skali 3-stopniowej.

Dla kolejnych sześciu powiatów (białogardzki, drawski, szczecinecki, stargardzki, policki i Szczecin) - prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku od godz. 20 do środy do godz. 7. Jego stopień został oceniony na pierwszy w 3-stopniowej skali.

(k)