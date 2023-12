Uwaga na porywisty wiatr. Nad morzem powieje nawet do 115 km/h

Fot. Archiwum

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem w czwartek i piątek (21-22 grudnia) silnego wiatru na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

Alert obowiązuje do piątku (22 grudnia) do godz. 19:00. Prognozy mówią o wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu i do 115 km/h nad morzem.

Stopień zagrożenia - 2 w skali 3-stopniowej.

