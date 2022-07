Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami w Zachodniopomorskiem. Temperatura do 36 st. C

Ostrzeżenia przed upałami drugiego, a nawet najwyższego, trzeciego stopnia dla województwa zachodniopomorskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potężnej fali wysokich temperatur trzeba się spodziewać już od wtorku.

Drugi stopień ostrzeżeń dotyczy powiatów: drawskiego, goleniowskiego, łobeskiego, polickiego, stargardzkiego, szczecineckiego świdwińskiego oraz miasta Szczecin. Temperatura maksymalna w dzień ma wynosić od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy jest przewidywana na 15°C do 18°C, ale w nocy ze środy na czwartek wrośnie o kilka stopni, gdyż jej minimum prognozuje się na 18 - 21°C.

Najgoręcej ma być na południu województwa. Ostrzeżenia przed upałem najwyższego, trzeciego stopnia zostały wydane dla powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i wałeckiego. We wtorek i czwartek temperatura maksymalna w ciągu dnia ma tu także wynosić od 30°C do 34°C, ale w środę może sięgać od 33°C do nawet do 36°C. Także temperatura minimalna w nocy ma być tu wyższa, gdyż powinna wynosić od 16°C do 19°C, a ze środy na czwartek wzrośnie do 19 - 22°C.

Ostrzeżenia przed upałami obowiązują od wtorku (19 lipca) od godz. 12 do czwartku do godz. 20.

(k)