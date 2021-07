Ostrożnie ze słońcem. Kto powinien szczególnie uważać?

Rozmowa z dr. Waldemarem Drewniakiem, lekarzem rodzinnym z przyszpitalnej przychodni Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

- Jaki wpływ na nasze zdrowie mają upały?

- Zacznijmy od tego, że mamy do czynienia z dwiema składowymi. Temperaturą i promieniowaniem słonecznym. Jedno i drugie stanowić może zagrożenie, jeśli odpowiednio się do niego nie przygotujemy. Pamiętajmy, aby dbać o nawodnienie, przebywać na zewnątrz z umiarem i unikać bezpośredniej ekspozycji na najsilniejsze promienie słoneczne. Opalanie się jest z punktu widzenia medycyny niekorzystne, szkodliwe promieniowanie UV przyspiesza starzenie się skóry i prowadzi do powstawania mutacji sprzyjających rozwojowi chorób nowotworowych. Słońce ma jednak oczywiście również dobre strony, wspomaga produkcję witaminy D, poprawia nastrój i chroni przed depresją sezonową.

- Zdarza się, że leki, które musi zażywać pacjent, w trakcie upałów mogą poważnie zaszkodzić.

- Leków, które mogą powodować reakcje fotonadwrażliwości jest zbyt wiele, aby je wymieniać, wśród nich leki stosowane bardzo często, takie jak NLPZ

...