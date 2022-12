Ostrzegają przed silnym mrozem w regionie. Nawet do -15 st. C

Uwaga na silny mróz - ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie.

Synoptycy prognozują temperaturę minimalną w nocy miejscami do - 15 stop. C. Temperatura maksymalna w dzień od - 6 stop. C do - 4 stop. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km /h do 15 km/h.

Alert obowiązuje od godz. 21.00 w czwartek (15 grudnia) do godz. 12.00 w sobotę (17 grudnia). Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 85 proc.

