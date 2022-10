Ostrzegają przed mgłą w nocy z poniedziałku na wtorek. Możliwe utrudnienia komunikacyjne w regionie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem gęstej mgły na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

Alert pierwszego stopnia w skali trzystopniowej obowiązuje w poniedziałek (31 października) od godz. 19.00 do godz. 10.00 we wtorek (1 listopada). Prognozowane są gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m, lokalnie do 50 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska synoptycy oceniają na 85 proc.

(mh)