Ostatnie dni z jarmarkiem. Smakołyki, prezenty, choinki

Jarmark Bożonarodzeniowy już się kończy. Fot. ŻSTW

Dobiega końca szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy w centrum miasta. Iglaki za przysmaki, Betlejemskie Światełko Pokoju oraz świąteczne koncerty – to wszystko czeka na odwiedzających jeszcze w najbliższy weekend.

Im bliżej świąt, tym mniej czasu na odwiedzenie jarmarku. Tylko do niedzieli będzie można zrobić zakupy w drewnianych domkach.

W czwartek odbędzie się ostatni Bożonarodzeniowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, na zakończenie którego uczniowie ZSO nr 9 wystawią własną interpretację jasełek. Ostatni weekend przed świętami rozpocznie się od muzycznej zabawy. Tym razem Dj Philosopher wprowadzi gości w dobry nastrój.

Ci, którzy nie mają jeszcze choinki, mogą ją zdobyć w najbliższą sobotę. Bo tego dnia w południe rozpocznie się coroczna akcja rozdawania bożonarodzeniowych drzewek w zamian za przysmaki dla czworonogów. Choinki, które zdobiły jarmark, trafią do domów mieszkańców, którzy przyniosą karmę dla psów i kotów na plac Lotników. Przysmaki zostaną przekazane Stowarzyszeniu Kudłata Przystań. Akcja „Iglaki za przysmaki” rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do momentu wydania ostatniej choinki, a tych do wzięcia będzie około 100.

W sobotę po południu na jarmarkowej scenie zagości Betlejemskie Światło Pokoju (godz. 18-19), które każdy będzie mógł zabrać ze sobą do domu. O muzyczną oprawę zadbają: duet Wedwoje oraz Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie.

W niedzielę o godz. 18 wszystkie domki zostaną zamknięte i rozpocznie się demontaż wydarzenia.

W piątek jarmark można odwiedzać w godz. 14-23, w sobotę w godz. 10-23, w niedzielę w godz. 10-18.

(K)