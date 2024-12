Trwa Jarmark Bożonarodzeniowy w Zamku Książąt Pomorskich [GALERIA, FILM]

W ten weekend w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy. W sobotę można go odwiedzać do godz. 20, w niedzielę do 19.

Na zamkowych dziedzińcach ustawiono drewniane stoiska, gdzie są prezentowane produkty lokalnych rzemieślników oraz regionalne przysmaki. W powietrzu unosi się aromat pierników i grzanego wina, zachęcając do degustacji. Ręcznie wykonane ozdoby choinkowe, wełniane szale czy ceramika artystyczna cieszą się dużym zainteresowaniem.

- Przyjechaliśmy z Gorzowa specjalnie na ten jarmark i bardzo nam się podoba. Miejsce ma wyjątkowy klimat, jest duży wybór produktów – mówiła pani Ewa, jedna z odwiedzających.

Na dużym dziedzińcu, przy rozświetlonej choince, w sobotę na dzieci czekały kolorowe postacie z bajek oraz święty Mikołaj, który w tym roku przywitał gości z tarasów świeżo wyremontowanej części zamku. Dodatkowa atrakcja to darmowa karuzela wenecka, która cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych.

- Moje dzieci są zachwycone – Mikołaj, bajkowe postacie i piosenki z dzwoneczkami. Nie mogło być lepiej – mówił pan Piotr, który przyjechał na jarmark z rodziną.

Jak co roku są też występy artystyczne. W sobotę w atmosferę świąt wprowadził gości jarmarku koncert kolęd w wykonaniu dzieci z zespołu „Szczecinianie”. ©℗

(dg)

Fot. Dariusz Gorajski

Film: Piotr Sikora