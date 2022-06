Ostatnie chwile na złożenie deklaracji

Tylko do jutra (czwartek, 30 czerwca) trwa powszechny spis źródeł ciepła, o którym muszą pamiętać właściciele lub zarządcy budynków i lokali posiadających źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Za niewypełnienie tego obowiązku w terminie grozi grzywna.



- Deklarację składa właściciel/zarządca budynku zasilanego przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW - przypomina szczeciński magistrat. - W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej, to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić, są to: miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza, kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy, kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem, kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe, piec kaflowy na paliwo stałe, trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa, kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy, kocioł olejowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny, kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania. Paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy.

Deklaracja to rodzaj ankiety, w której podaje się m.in. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Deklarację należy złożyć do 30 czerwca br. Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Przypomnijmy - deklarację można złożyć w formie elektronicznej – za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.ceeb.gov.pl. W formie papierowej – wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin). Informacje a także formularze deklaracji do złożenia dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl (K)