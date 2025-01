Ostatnia umowa na S10 podpisana. Powstanie droga ekspresowa z Kijewa do Zdunowa

Graf. GDDKiA

W poniedziałek (27 stycznia) w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podpisano umowę dotyczącą realizacji drogi ekspresowej S10 Szczecin-Piła na odcinku Szczecin Kijewo-Szczecin Zdunowo. To odcinek długości 4,4 kilometra. Wykonawca ma go zrealizować do 2028 roku.

- Jeśli wszystko dobrze pójdzie, nie będzie jakichś problemów projektowych czy z wykonawcami, to w 2028 roku będziemy mieli ten odcinek gotowy, i zrealizujemy nasze marzenie o najkrótszej i najszybszej drodze do Warszawy - powiedział Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

Wiceprezydent Szczecina, Marcin Biskupski, podkreślił, że to bardzo ważny odcinek dla mieszkańców miasta, zwłaszcza tych z prawobrzeża.

- To niezwykle ważna inwestycja dla naszego miasta, bo pozwoli na uspokojenie ruchu w tych miejscach, które do tej pory cierpiały z uwagi na ciągły przejazd samochodów ciężarowych - mówił.

Realizatorem umowy na ten ostatni odcinek drogi ekspresowej S10 Szczecin-Piła jest firma Budimex.

- Podpisujemy dzisiaj ostatnią umowę na drodze ekspresowej S10 - powiedział Łukasz Lendner, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. - Tak się składa, że z firmą Budimex, która na osiem odcinków drogi S10 podpisuje aż szóstą umowę w dniu dzisiejszym. Mamy wielki plac budowy, osiem odcinków, ale w sumie dwóch wykonawców. Do autostrady, jadąc drogą S10 od strony Stargardu, brakuje nam połączenia ekspresowego, które właśnie w tej chwili będzie nabierało kształtów już takich realizacyjnych i od strony północnej wybudujemy krotką, ale ważną obwodnicę w Płoni, która pozwoli ekspresowo wjechać do Szczecina, do autostrady A6.

Wartość podpisanej w poniedziałek umowy to 204 mln zł.

Droga ekspresowa S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., przyjętym w grudniu 2022 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, województwa kujawsko-pomorskiego oraz Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.©℗

(sag)