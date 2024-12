Przy nabrzeżu Norweskim szczecińskiego portu powstanie cementownia

Przedwstępną umowę dzierżawy podpisali prezesi ZMPSiŚ oraz spółek tworzący konsorcjum Tridente. Fot. Dariusz GORAJSKI

Przy nowo wybudowanym nabrzeżu Norweskim w szczecińskim porcie powstanie uniwersalny terminal przeładunkowy. Ma tam również zostać zbudowana nowoczesna cementownia. We wtorek (3 grudnia) w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisano przedwstępną umowę z dzierżawcą.



Trójmiejskie konsorcjum Tridente – czyli spółki Speed i Tridente z Gdyni oraz Polski Cement z Gdańska – zainwestuje w budowę uniwersalnego terminalu przeładunkowego oraz zaplecza produkcyjnego. Powstanie tu nowoczesna cementownia, która będzie działać w oparciu na wydajnej i nieuciążliwej technologii produkcji. Na miejsce swojej inwestycji kontrahent wybrał obszary szczecińskiego portu na Ostrowie Grabowskim, przy nowym nabrzeżu Norweskim.

– Dzisiaj w życiu gospodarczym naszego przedsiębiorstwa, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, jest ważny moment, ponieważ podpisujemy umowę, na razie przedwstępną, dotyczącą 30-letniej dzierżawy ok. 10 hektarów gruntu na Ostrowie Grabowskim w sąsiedztwie nowo wybudowanego nabrzeża Norweskiego – powiedział Jarosław Siergiej, prezes ZMPSiŚ.

Przypomniał, że port jest w intensywnym okresie inwestycyjnym.

– Naszą główną inwestycją w porcie w Szczecinie jest dostosowanie basenów portowych, torów podejściowych, obrotnic oraz nabrzeży do nowej głębokości technicznej 12,5 m, która umożliwi obsługę statków klasy panamax, statków o zanurzeniu 11 m i nośności ok. 45 tysięcy ton – zaznaczył. – Wobec tego tworzymy nową jakość i razem z tą nową jakością również tworzymy infrastrukturę do tego, ażeby w naszym porcie, na naszym terenie pojawiali się nowi operatorzy, którzy będą zarówno gwarantowali odpowiedni wolumen przeładunkowy, jak i technologię, która będzie przyjazna środowisku oraz otoczeniu.

Jak dodał prezes Siergiej, w zachodniej części Ostrowa Grabowskiego, czyli terenu rozwojowego portu o areale ponad 100 ha, znajdą się inwestycje konsorcjum Tridente oraz firmy Windar, która będzie produkowała elementy morskich farm wiatrowych, a na północy przewidziany jest obszar pod bazę magazynowo-składową dla produktów naftowych.

Prezes ZMPSiŚ wyjaśnił, że umowa przedwstępna będzie jeszcze podlegała zatwierdzeniu przez ministra odpowiedzialnego za sprawy związane z gospodarką morską, gdyż tego wymaga ustawa.

– Nasza firma działa od 27 lat, a z portami związaliśmy się w roku 2009 i realizujemy naszą strategię ciągłego rozwoju w portach – poinformował Paweł Zastawny, prezes firmy Speed. – Bardzo doceniamy port Szczecin, który chyba jako jedyny w tej chwili tak intensywnie rozwija nowe możliwości przeładunkowe. Właściwie w portach od czasu transformacji ustrojowej nie działo się nic, oprócz dwóch dużych inwestycji, a mianowicie portu głębokowodnego kontenerowego w Gdańsku i portu gazowego w Świnoujściu. Cała reszta to była infrastruktura wybudowana przed wojną, po wojnie, ale w czasach przed tą transformacją ustrojową. W Gdyni port jest terenem właściwie zamkniętym, zabudowanym dookoła miastem i tam miejsc rozwojowych nie ma żadnych, w Gdańsku te inwestycje rozwojowe nie funkcjonują, dlatego też Szczecin okazał się liderem w tworzeniu nowych stanowisk do przeładunku statków. Dlatego tu jesteśmy i chcemy się tutaj rozwijać.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 4.12.2024 r.

Elżbieta KUBOWSKA