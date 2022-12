Ostatnia przysięga terytorialsów. Coraz więcej kobiet w mundurze

58 nowych terytorialsów - kobiet i mężczyzn złożyło w sobotę (3 grudnia) uroczystą przysięgę wojskową w 141 batalionie lekkiej piechoty w Choszcznie. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy już prawie 1200 osób.

Rekruci zakończyli „szesnastkę”, czyli trwające 16 dni szkolenie dedykowane dla osób, które nigdy wcześniej nie miały na sobie wojskowego czy np. policyjnego munduru. Poznali podstawy wojskowej taktyki, czyli poruszania się i działania w terenie. Strzelali z karabinków MSBS Grot, uczyli się udzielania pierwszej pomocy, byli szkoleni z topografii i oczywiście musztry, by złożyć uroczyście przysięgę wojskową. Jednym z ciekawszych zajęć było zimowe szkolenie z surwiwalu. Uczyli się, jak wybudować schronienie w lesie, pozyskiwać zdatną do pica wodę, rozpalić ogień, czy poruszać się w nieznanym sobie terenie. Razem z żołnierzami, którzy ukończyli „szesnastkę” szeregi 14 ZBOT zasiliło także około 40 nowych żołnierzy, którzy przeszli ośmiodniowe szkolenie uzupełniające. To m.in. byli policjanci, żołnierze czy absolwenci Legii Akademickiej. Razem z nimi 14 ZBOT liczy już, po ponad trzech latach istnienia, prawie 1200 żołnierzy.

Wspomnienie bohaterki

Uroczysta przysięga odbyła się na placu apelowym w Choszcznie. W przemówieniu do żołnierzy, zastępca dowódcy 14 ZBOT ppłk Tomasz Rejczak przywołał rotę przysięgi Armii Krajowej i wspomniał podpułkownik Danutę Szyksznian-Ossowską, która w wieku 97 lat zmarła 1 grudnia w Szczecinie.

- Świętej pamięci panią pułkownik opiekowali się od pierwszych dni istnienia brygady nasi żołnierze. Była dla nich inspiracją, jej patriotyzm napędzał ich do działania i motywował. Jest i będzie w naszych sercach i wiem, że dalej, z jej bohaterskiej, oddanej Ojczyźnie postawy oraz nie znikającego z twarzy uśmiechu będziemy czerpali siłę do działania - mówił ppłk Rejczak.

Nowi żołnierze 14. ZBOT to większości ludzie młodzi: prawie połowa z nich nie ukończyła jeszcze 20 lat. Co trzeci żołnierz, który złożył w Choszcznie przysięgę wojskową to kobieta. Pochodzą z całego rejonu województwa zachodniopomorskiego, a najwięcej z nich - 15 osób mieszka w Szczecinie. Zostali przydzieleni do pododdziałów 14. ZBOT w Szczecinie, Choszcznie i Trzebiatowie, gdzie co miesiąc w ramach rotacji, będą przechodzili dalsze szkolenie wojskowe.

