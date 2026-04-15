Ostatnia prosta na Bogumińskiej. Zmiany w organizacji ruchu [GALERIA]

Fot. SIM

Inwestycja związana z budową drogi rowerowej i chodników wzdłuż ul. Bogumińskiej zbliża się do finału. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, w tym zapowiadane zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ul. Hożą.

REKLAMA

Wykonawca kończy roboty na odcinku od strony ul. Pokoju, a wzdłuż trasy pojawiają się nowe nasadzenia zieleni. Równolegle prowadzone są prace związane z korektą organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Hożej i Bogumińskiej.

– Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie przejazdu oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Najważniejsze zmiany: od centrum Szczecina w kierunku Polic – nowy, trzeci pas ruchu (prawoskręt), który usprawni przejazd i odseparuje pas do lewoskrętu i jazdy na wprost; od Polic w stronę centrum Szczecina – dotychczasowy pas włączeniowy (przylegający do trawiastego rozdzielenia) stanie się pasem do zwykłej jazdy, a na samym skrzyżowaniu rozwidli się na pasy do jazdy w lewo oraz na wprost i prawo, a obecny pas ruchu – stanie się buspasem zakończonym na zatoce autobusowej.

(K)

REKLAMA