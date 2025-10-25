Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Bogumińskiej na finiszu [GALERIA]

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Bogumińskiej i Obotryckiej w Szczecinie zbliża się do końca. Ekipy drogowców układają już nawierzchnię asfaltową.

Asfaltowanie to kluczowy moment, dzięki któremu już niedługo będzie można zobaczyć przyszły ciąg pieszo-rowerowy w jego pełnej formie. Trwają nie tylko prace drogowe, ale już także wykończeniowe i porządkowe, czyli m.in. nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury oraz krawężników.

Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacyjne.

Pierwszy etap koncentruje się na budowie trasy rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Obotryckiej i Bogumińskiej, na odcinku od ul. Jana z Czarnolasu do zjazdu na stację benzynową. W jego ramach powstaną przejazdy w rejonie skrzyżowania z ul. Hożą, wyremontowany zostanie zjazd przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji, a nawierzchnia gruntu przy ZCE zostanie utwardzona. Przewidziano także wzmocnienie skarpy geosyntetykami oraz wykonanie murków z elementów prefabrykowanych. Ponadto kompleksowo przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Hożej i Bogumińskiej. A na skrzyżowaniu ul. Obotryckiej i Jana z Czarnolasu przesunięte zostaną dotychczasowe i usytuowane nowe sygnalizatory dla rowerzystów.

Drugi etap obejmuje budowę drogi rowerowej, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego na dalszym odcinku ul. Bogumińskiej – od stacji benzynowej do ul. Pokoju. W tej części również wyznaczone zostaną przejazdy w rejonie skrzyżowania z ul. Pokoju, a sama jezdnia na tym skrzyżowaniu zostanie poszerzona.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 360 000 zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest firma ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I. Sp. z o.o. Termin realizacji projektu to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

(k)

