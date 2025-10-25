Sobota, 25 października 2025 r. 
REKLAMA 10 szczecin
REKLAMA

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Bogumińskiej na finiszu [GALERIA]

Data publikacji: 25 października 2025 r. 09:03
Ostatnia aktualizacja: 25 października 2025 r. 10:03
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Bogumińskiej na finiszu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie  

Budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Bogumińskiej i Obotryckiej w Szczecinie zbliża się do końca. Ekipy drogowców układają już nawierzchnię asfaltową.

REKLAMA

Asfaltowanie to kluczowy moment, dzięki któremu już niedługo będzie można zobaczyć przyszły ciąg pieszo-rowerowy w jego pełnej formie. Trwają nie tylko prace drogowe, ale już także wykończeniowe i porządkowe, czyli m.in. nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury oraz krawężników.

Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacyjne.

Pierwszy etap koncentruje się na budowie trasy rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Obotryckiej i Bogumińskiej, na odcinku od ul. Jana z Czarnolasu do zjazdu na stację benzynową. W jego ramach powstaną przejazdy w rejonie skrzyżowania z ul. Hożą, wyremontowany zostanie zjazd przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji, a nawierzchnia gruntu przy ZCE zostanie utwardzona. Przewidziano także wzmocnienie skarpy geosyntetykami oraz wykonanie murków z elementów prefabrykowanych. Ponadto kompleksowo przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Hożej i Bogumińskiej. A na skrzyżowaniu ul. Obotryckiej i Jana z Czarnolasu przesunięte zostaną dotychczasowe i usytuowane nowe sygnalizatory dla rowerzystów.

Drugi etap obejmuje budowę drogi rowerowej, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego na dalszym odcinku ul. Bogumińskiej – od stacji benzynowej do ul. Pokoju. W tej części również wyznaczone zostaną przejazdy w rejonie skrzyżowania z ul. Pokoju, a sama jezdnia na tym skrzyżowaniu zostanie poszerzona.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 360 000 zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest firma ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I. Sp. z o.o. Termin realizacji projektu to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

(k)

REKLAMA

Komentarze

@Przyda się
2025-10-25 09:36:25
Co Ty człowieku piszesz.... PRZYDA SIĘ zmiana lekarza.
Przyda się
2025-10-25 09:15:34
Trzaskowski w Warszawie zmienia miasto na bezsamochodowe,a Piotr Krzystek jest z tych samych pozytywnie zakręconych z bliżej nie znanej mafii? Za kilka lat,albo UE się rozpadnie i tę ścieżkę wchłonie asfalt drugiej nitki jezdni. Jak wytrzymie UE, to samochodem elektrycznym jak po wojnie Syrenką ,pojadą nieliczni! Ogólnie, to również będzie zdecydowana mniejsza ilość ludzi.Z żalu powymierają żarłoki zwierząt,że nie wolno nic grlilować, a na robaczkach to te lewicowe dziwadła ni nie urodzą ?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

10 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA