Ścieżka rowerowa przy ul. Bogumińskiej służy jako parking

Fot. Wojciech KĘPKA

Nowa droga dla rowerzystów przy ulicy Bogumińskiej w Szczecinie funkcjonuje obecnie jako droga i parking dla samochodów. To kolejny przykład łamania przepisów, braku odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i egoizmu kierowców.

REKLAMA

Chodzi dokładnie o inwestycję pod nazwą „Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników”. Powstająca ścieżka rowerowa znajduje się dokładnie wzdłuż ulicy Bogumińskiej, na odcinku od ul. Pokoju do stacji benzynowej Orlen. O zachowaniu kierowców alarmuje jednej z miejskich radnych.

– Jest nieustannie traktowana przez osoby korzystające z ogródków działkowych jako droga dla samochodów osobowych oraz ciężarowych pomimo wybudowania dwóch parkingów dla samochodów – informuje radny Wojciech Kępka z Koalicji Obywatelskiej.

Zastępca prezydenta miasta Michał Przepiera zapowiada, że teren zostanie właściwe oznaczony.

– W celu zabezpieczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bogumińskiej Projekt Stałej Organizacji Ruchu przewiduje montaż słupków blokujących w newralgicznych miejscach. Ponadto przewiduje się nasadzenia zieleni w celu separacji drogi dla rowerów od jezdni. Po wprowadzeniu pełnej organizacji ruchu oraz słupków i nasadzeń sytuacja będzie analizowana – zapewnia.

Michał Przepiera zaznacza jednak, że teren jest nadal w budowie i nie wprowadzono jeszcze w pełni oznakowania. Natomiast pewne jest, że za wszelkie szkody odpowiada wykonawca robót do momentu przeprowadzenia końcowego odbioru. ©℗

(aj)

REKLAMA