Ostatnia konferencja odchodzącego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie

fot. Agata JANKOWSKA Lech Karwowski we wtorek wziął udział w swojej ostatniej konferencji prasowej. Pożegnał się z mediami, podkreślając rolę sztuki dla rozwoju miasta.

Konferencja prasowa zapowiadająca wystawę Danuty Dąbrowskiej była jednocześnie ostatnim wystąpieniem Lecha Karwowskiego jeszcze w roli dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Lech Karwowski pełnił funkcję dyrektora instytucji przez 24 lata. We wtorek 8 października Daniel Źródlewski, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie, po raz ostatni zapowiedział wystąpienia L. Karwowskiego dla mediów. Odchodzący na emeryturę Karwowski podziękował dziennikarzom za lata wspólnej pracy.

- To co się dzieje w twórczości artystów ma duży wpływ nie tylko na ludzi i na to, co myślą, ale i na ważne decyzje - mówił na pożegnanie, przywołując przykład obrazu Danuty Dąbrowskiej, który był inspiracją dla stworzenia obecnego Morskiego Centrum Nauki. - Patrzenie się opłaca, bo z tego się rodzi naprawdę wiele rzeczy, nawet jeżeli są to rzeczy subtelne, którym trzeba się przypatrzeć, żeby okazało się, że mówią nam znacznie więcej niż tylko to, co daje nam przyjemność estetyczną. Tak rodzą się idee. I za to dziękuję.

Kadencja Lecha Karwowskiego kończy się z dniem 12 października. Do czasu wyłonienia nowego dyrektora obowiązki (od 13.10) pełnić będzie Agnieszka Bortnowska.©℗

(aj)