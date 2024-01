Oskarżony o korupcję starosta odszedł z PO

Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski Fot. archiwum/Artur BAKAJ

Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski nie jest już członkiem Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że włodarz jest oskarżony o korupcję i wkrótce zasiądzie na ławie oskarżonych.

W związku z tym w ubiegłym roku zawieszono go w prawach członka partii, kierując równocześnie sprawę do partyjnego sądu. Przez wiele miesięcy organ ten nie zwoływał jednak posiedzenia. Miało to nastąpić 15 stycznia, ale Tamborski ubiegł ten ruch. Kilka dni wcześniej sam złożył partyjną legitymację. Zapowiedział przy tym, że w trakcie nadchodzących wyborów samorządowych sam weźmie w nich udział. Jako argument podał oczekiwania wyborców, którzy chcą stawiać na konkretne osoby, a nie partie.

Przewodnicząca kołobrzeskich struktur PO Anna Bańkowska nie ukrywa, że spodziewała się takiego obrotu sprawy. Przypomina przy tym, że sprawa zawisła w sądzie koleżeńskim była związana z zarzutami zachowania niegodnego członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Twierdzi, że najprawdopodobniej Tomasz Tamborski i tak zostałby wykluczony z PO. ©℗

(pw)