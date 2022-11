Starosta kołobrzeski opowiedział o pobycie w areszcie

Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, który 5 listopada opuścił areszt, zorganizował konferencję prasową. Pojawił się na niej ze swoimi obrońcami, mecenasami Wiesławem i Marcinem Brelińskimi. Tamborski podkreślał, że jest niewinny i został pomówiony przez intryganta.

Przypomnijmy, że włodarz powiatu spędził w areszcie miesiąc. Postawiono mu zarzut korupcji, do czego się nie przyznaje. Chodzi o głośną sprawę inwestycji prowadzonej na terenie Dźwirzyna przez firmę Hasco-Lek, której prezes także został zatrzymany.

– Z akt postępowania, które znam, bo zostały mi one przedstawione, wynika, że został mi postawiony zarzut na podstawie pomówienia przez człowieka, którego nie znam – mówił między innymi w trakcie konferencji T. Tamborski, dodając, że chodzi o osobę, która być może odreagowuje swoje niepowodzenia życiowe kosztem innych.

Starosta opowiedział zaproszonym dziennikarzom, jak wyglądał jego pobyt w areszcie. Poza cyklicznymi, wielokrotnymi w ciągu dnia kontrolami w jego celi, w pewnym momencie został przeniesiony do izolatki.

– Trafiam do celi z napisem na drzwiach „izolatka”. Jest to pomieszczenie około 5 metrów kwadratowych, do środka nie dochodzi światło dzienne, okno jest zabite, cały czas przebywam w świetle sztucznym. Na tych 5 metrach jest łóżko, toaleta, w.c., mały stolik i krzesełko, o jakiejkolwiek aktywności fizycznej nie ma mowy. Cela jest przez 24 godziny monitorowana – wspomina, zastanawiając się, dlaczego został w niej umieszczony.

Obrońcy Tamborskiego takie postępowania służb więziennych nazywają „aresztem wydobywczym”.

– Nie ma cienia dowodu poza pomówieniem, który świadczyłby o tym, że zarzut, który został postawiony panu staroście, polegał na prawdzie – podkreślał uczestniczący w konferencji adwokat Wiesław Breliński. ©℗

