Osiedlowcy bez pieniędzy. Chcą zmian w budżecie

Jest szansa, by działające w Szczecinie rady osiedli miały więcej środków. Po ostatniej korekcie miejskiego budżetu kwotę okrojono do 600 tys. zł. W efekcie część rad ma na działalność po kilkaset złotych. Są też takie, które prężnie działają, choć nie mają nawet własnej siedziby.

- Problem z budżetami rad osiedli mamy od 2019 r., od pandemii - mówił Krzysztof Romianowski, radny PiS, tuż przed rozpoczęciem czwartkowego posiedzenia komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży. - W pierwotnym projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę 900 tys. Niestety, po autopoprawce obcięto 300 tys. zł. Dochodzi do sytuacji, w której duży samorząd Szczecina degraduje te mniejsze, osiedlowe.

Tymczasem to właśnie rady osiedli organizują spotkania, festyny, wyjazdy na grzyby czy wigilie dla seniorów. Przez 2 lata nie było to możliwe z powodu pandemii. W tym roku działać już można, ale rady nie mają za co. Na Wyspie Puckiej zaplanowano 3 wydarzenia, na które można wydać po ok 200 zł. Osiedlowi radni wskazują, że nie mogą wiecznie korzystać z prywatnego papieru ksero czy domowych drukarek, bo na tym od lat polega ich codzienność. A społeczna działalność w radzie osiedla to nie tylko dyżury i zebrania czy opiniowanie uchwał, ale codzienny kontakt z mieszkańcami i reagowanie na ich potrzeby. Dlatego radni PiS jeszcze przed rozpoczęciem komisji zaproponowali stanowisko, które chcieli przedłożyć pod głosowanie.

- Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży popiera postulaty zgłaszane przez Rady Osiedli dotyczące budżetu na 2023 rok i tym samym zwraca się do Prezydenta Piotra Krzystka o zwiększanie wydatków na zadanie „Działalność statutowa Rad Osiedli” do kwoty 924 682 tys. zł. Jest to kwota, która była wpisana w pierwotnym projekcie budżetu miasta, lecz została zmniejszona do 600 tys. zł - odczytała stanowisko radna Agnieszka Kurzawa.©℗

(k)