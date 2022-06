Osiedla jeszcze nie ma, a już jest droższe

Ledwo wielka kołobrzeska inwestycja ruszyła z miejsca, a już wiadomo, że potrwa dłużej, niż zapowiadano. Na dodatek pochłonie znacznie więcej pieniędzy.

Mowa o osiedlu Witkowice, na którym znajdzie się docelowo 10 bloków z mieszkaniami na wynajem. Zadanie realizuje Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkalnego. Przedsiębiorstwo Werema, które wygrało przetarg na wzniesienie pierwszych czterech bloków, właśnie złożyło wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania o kilka miesięcy, a na dodatek o zwiększenie wynagrodzenia.

W uzasadnieniu swojej propozycji wykonawca powołuje się na niestabilną sytuację gospodarczą i drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych, co nie było możliwe do przewidzenia w chwili jego przystępowania do przetargu. Nie bez znaczenia jest przy tym wojna na Ukrainie, która spowodowała wyjazd z Polski pochodzących z tego kraju robotników. W zaistniałej sytuacji KTBS prowadzi negocjacje z wykonawcą.

Pod koniec ubiegłego roku szacowano, że wybudowanie całego osiedla pochłonie 64 mln zł. Dziś mówi się o 80, a nawet 90 mln zł. Na wzrost kosztów inwestycji wpływają nie tylko wyższe ceny materiałów budowlanych, ale również galopujące w górę stopy procentowe kredytów. Od chwili zagwarantowania KTBS-owi tej formy współfinansowania budowy nowego osiedla poszły one w górę już 8 razy. Same odsetki spowodują wzrost kosztu wzniesienia bloków o kilka milionów złotych. ©℗

