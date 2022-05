Gwałt na 86-latce. Kobieta nadal leży w szpitalu

Choć do przestępstwa doszło 17 maja, dopiero teraz sprawa ujrzała światło dzienne.

W Kołobrzegu doszło do brutalnego gwałtu na 86-letniej kobiecie. Ofiara z licznymi obrażeniami, w tym z połamanymi żebrami, trafiła do szpitala. Przebywa tam do dnia dzisiejszego. W czasie rozmowy z policjantami bez problemu wskazała gwałciciela. Według niej jest nim 37-letni mężczyzna – prywatnie partner jej wnuczki. Mundurowi szybko go namierzyli i zatrzymali. Mężczyzna był pijany.

Prokuratura postawiła Patrykowi M., o którym mowa, zarzuty gwałtu ze szczególnym okrucieństwem oraz uszkodzenia ciała. 37-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Czyny, których się dopuścił zagrożone są karą od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. ©℗

(pw)