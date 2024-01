Orszak Trzech Króli na ulicach Szczecina [GALERIA, FILM]

Orszak to wydarzenie towarzyszące jednemu z najstarszych świąt chrześcijaństwa. Fot. Dariusz Gorajski

Orszak Trzech Króli przeszedł w sobotę przez centrum Szczecina. Uczestników uroczystości zorganizowanej z okazji święta Objawienia Pańskiego śnieg nie powstrzymał. Przeciwnie, biała kołdra na ulicach dodała przemarszowi malowniczości. Na czele pochodu szli wierni przebrani za Kacpra, Melchiora i Baltazara.

- Dzisiejsze święto przypomina nam, że i 2 tysiące lat temu byli w świecie ludzie rozumni, ludzie mądrzy, mędrcy, obserwujący i niebo, i sprawy ziemi, i rozpoznający, że musi tu być miejsca dla Pana Boga, dla Bożej obecności, dla Bożej prawdy, dla Bożej miłości, dla Bożego życia - powiedział do ludzi zgromadzonych pod Urzędem Miasta arcybiskup szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga. - Rozeznali, że przyszedł czas, że trzeba szczególnie Boga szukać i nie ustępować, aż się Boga znajdzie.

Najważniejszy w naszym regionie katolicki kapłan dodawał, że jeśli wierni będą podążać za Bogiem, to staną się "jedną rodziną ludzi dobrej woli, otwartych serc i skutecznych dobrych działań".

- Czasy są niełatwe - stwierdził prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Wiele emocji, wiele złych emocji pośród nas. Dlatego warto spoglądać na to nowonarodzone dziecię, ono niesie radość, miłość, jest wielką szansą na bycie lepszym.

W przemarszu brało udział wiele rodzin z dziećmi. Szczególnie zaangażowani wierni rozdawali papierowe korony, śpiewniki, broszury poświęcone działalności Kościoła katolickiego. Jedną z takich osób była Maria Pizzi. Mówiła tak:

- Jesteśmy tu po to, aby uczcić trzech króli. A przede wszystkim naszym głównym bohaterem jest Jezus. Przychodzimy dla niego, chcemy się przed nim ukłonić jak trzej królowie. Przychodzę tu co roku. Jesteśmy jak w jednej rodzinie. Jak to mówią: jedna polska rodzina.

Korony rozdawał także Michał Jurewicz. Jak powiedział:

- Pomagam w tym wydarzeniu. Orszak Trzech Króli to radosne wydarzenie religijne. Jestem tu ze znajomymi, po raz pierwszy.

Spotkaliśmy też pana Stanisława który powiedział, że jest na przemarszu co roku i ceni to wydarzenie za to, że ludzie mają okazję się tu spotkać i pobyć razem. Dla niego Święto Objawienia Pańskiego to dzień, który buduje między ludźmi jedność. Pojawił się przed Urzędem Miasta, mimo że był podziębiony.

Punktem docelowym orszaku był na plac Lotników. Przemarszowi towarzyszył występ szczecińskiego chóru „Na dziecięcą nutę” pod batutą Elizy Nowakowskiej.

Przypadająca na 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego to jedno z najstarszych świąt chrześcijaństwa. Kościół wspomina wtedy trzy wydarzenia: pokłon mędrców przed Jezusem, chrzest Jezusa w Jordanie i pierwszy cud w Kanie Galilejskiej.

Jak mówił papież Jan Paweł II w styczniu 1979 roku: "W uroczystości Epifanii Kościół dziękuje Bogu za dar wiary, która stała się i wciąż na nowo staje się udziałem ludzi, ludów, narodów. Świadkami tego daru, jego nosicielami jednymi z pierwszych byli właśnie owi trzej ze Wschodu, Mędrcy, którzy przybyli do stajenki, do Betlejem. Znajduje w nich swój przejrzysty wyraz wiara jako wewnętrzne otwarcie drugiego człowieka, jako odpowiedź na światło, na Epifanię Boga. W tym otwarciu na Boga człowieka odwiecznie dąży do spełnienia siebie. Wiara jest początkiem tego spełnienia i jego warunkiem".

Do IV wieku Boże Narodzenie oraz Epifania – czyli Objawienie – obchodzone były tego samego dnia, w związku z czym liturgiczna celebracja Wigilii Epifanii jest analogiczna do Wigilii Bożego Narodzenia. ©℗

(as)

Realizacja filmu Piotr Sikora