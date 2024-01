Orszak Trzech Króli przejdzie przez miasto

Mieszkańcy Szczecina licznie uczestniczą w Orszaku Trzech Króli, niestraszna im nawet deszczowa aura, tak jak w minionym roku. Tegoroczne prognozy na szczęście opadów nie przewidują. Fot. Dariusz GORAJSKI

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia odbędzie się szczeciński „Orszak Trzech Króli”, który rozpocznie się o godz. 12 na placu Armii Krajowej, pod szczecińskim magistratem. Trasa orszaku, który jest już naszą lokalną tradycją, nie zmienia się od lat. Barwny, radosny i rozśpiewany pochód przejdzie aleją Papieża Jana Pawła II, przez pl. Grunwaldzki do placu Lotników.

Pochód rozpocznie modlitwa poprowadzona przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego, który po zakończeniu przemarszu – już na pl. Lotników – udzieli szczecinianom błogosławieństwa.

– Zapraszamy całe rodziny wraz z dziećmi i młodzieżą – mówi ksiądz dr Andrzej Zaniewski, organizator tegorocznego orszaku. – Zachęcamy najmłodszych, ale także nieco starszych do przebrania się za Świętą Rodzinę, aniołów, królów, pastuszków. Niech barwny korowód łączy ludzi podobnie jak robił to Pan Jezus, nie tylko tych ze wspólnoty kościelnej. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wiary, jaką wyznają, języka, kultury. A tych, którzy nie idą w pochodzie, zachęcamy do uczestnictwa w mszy świętej w katedrze pw. św. Jakuba. Tu o godz. 12 odbędzie się nabożeństwo dla wszystkich obcokrajowców mieszkających w Szczecinie.

Świętowanie Objawienia Pańskiego to nie tylko radosny przemarsz ulicami miasta, ale również jasełka przygotowane przez dzieci ze szkoły podstawowej pod opieką nauczycielki Beaty Karbowińskiej. Zostaną zostaną wystawione na scenie, specjalnie przygotowanej na tę okazję przy Urzędzie Miasta. Będzie też wspólne kolędowanie wraz ze szczecińskim chórem „Na dziecięcą nutę” pod batutą Elizy Nowakowskiej. Animatorem i wodzirejem orszaku zostanie Norbert Śliwa.

Cały pochód będzie trwał około 1,5 godziny. ©℗

