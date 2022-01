Orszak Trzech Króli. W czwartek na szczecińskich ulicach

W czwartek 6 stycznia w uroczystość Trzech Króli po raz kolejny ulicami Szczecina przejdzie głośny i radosny Orszak Trzech Króli.

Już od godz. 11.30 rozpocznie się wspólne kolędowanie przy Urzędzie Miasta Szczecina na placu Armii Krajowej. Pół godziny później pojawią się tam główni bohaterowie, czyli mędrcy: Kacper, Melchior oraz Baltazar i w samo południe wszyscy wraz z nimi ruszą w kierunku szczecińskiego Betlejem, które tym razem będzie na pl. Pawła Adamowicza. Tam wszyscy chętni, wraz z królami, będą mogli złożyć swe dary. Monarchowie tradycyjnie: złoto, kadzidło i mirrę, ale każdy z maszerujących będzie mógł przynieść swój dar dla Dzieciątka i złożyć przy scenie (na początku orszaku) na placu Armii Krajowej, gdzie wolontariusze będą odbierać przyniesione dary. Mogą to być „pampersy dla Jezuska”, które przekazane zostaną dla biednych rodzin, ale także słodycze i artykuły chemiczne do sprzątania i do prania. Te dary jeszcze tego samego dnia Trzej Królowie zawiozą do: Domu Samotnej Matki, hospicjum, ośrodków socjoterapii, świetlic środowiskowych i dla innych potrzebujących.

Przez cały czas trwania orszaku Aniołkowie będą zbierać pieniądze do puszek na Dom Samotnej Matki w Cochabambie w Boliwii. 6 stycznia to Dzień Misyjny, więc uczestnicy orszaku także będą chcieli coś misjom przekazać. Na zakończenie szczecińskiego orszaku na każdego będzie czekać kawa lub herbata.

– Szykujcie stroje, naprawiajcie skrzydła, montujcie aureole i do zobaczenia w czwartek – zapraszają organizatorzy.

(mij)