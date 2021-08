Na jego wejście do portu czekano od piątku. Iskra w Kołobrzegu

W niedzielę do kołobrzeskiego portu zawinął należący do Marynarki Wojennej żaglowiec ORP Iskra. To

niecodzienne wydarzenie miało mieć miejsce w piątek, ale coś pokrzyżowało plany. Na szczęcie i ku

radości mieszkańców oraz odwiedzających kurort turystów, jednostka już jest. Cumuje przy Nabrzeżu

Szkolnym Mariny Solnej. Na pokładzie żaglowca zamustrowani są odbywający praktyki morskie

podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej. W trakcie krótkiego pobytu w Kołobrzegu, który

odbywa się na zaproszenie Ligi Morskiej i Rzecznej, jednostka zostanie udostępniona zwiedzającym.©℗

(pw)