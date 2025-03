Okradał auta i piwnice. Był poszukiwany listem gończym

Złodziej przepiłowywał kłódki i "czyścił" piwnice z cenniejszych rzeczy. Fot. KPP Stargard

W Stargardzie zatrzymano sprawcę włamań do piwnic i samochodów. Jak się okazało, był on poszukiwany listem gończym.

- Dzięki pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego stargardzkiej komendy zatrzymano 37-latka - informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Był podejrzany o włamania do samochodów i pomieszczeń piwnicznych, do których dochodziło na terenie Stargardu. Poszukiwano go też listem gończym wydanym przez sąd celem odbycia kary roku pozbawienia wolności. W chwili zatrzymania miał przy sobie narkotyki.

O losie włamywacza zdecyduje sąd. Policja apeluje do mieszkańców, by właściwie zabezpieczali piwnice, w których często oprócz przetworów, przechowują rowery czy elektronarzędzia.

- Nie ułatwiajmy życia złodziejom! - radzi policja. ©℗

(w)