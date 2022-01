Najemca też może parkować na szczecińskim Podzamczu

Dramat

2022-01-22 15:12:43

Kiedy kupię lodówkę i mam na nią za małe mieszkanie, nie żądam miejsca do jej postawienia w miejscu publicznym! To nie są budynki 200-letnie, że nie można było pod nimi zbudować parkingów. Konieczność znalezienia miejsc do parkowania można i trzeba było przewidzieć na etapie budowy. Teraz odbija się czkawką krótkowzroczność i pazerność deweloperów oraz właścicieli. Nie widzę powodu, dla którego wszyscy mieszkańcy mieliby teraz cierpieć z powodu dziczy parkingowej w publicznej przestrzeni.