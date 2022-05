Ogień w wieżowcu. Ewakuowano mieszkańców kołobrzeskiego bloku

W czwartek - około godz. 1 w nocy - kołobrzeskie służby zostały zaalarmowane o pożarze w wieżowcu przy ul. Budowlanej. Na miejsce wysłano kilka jednostek straży pożarnej, w tym zawodowców z PSP oraz druhów ochotników z Dygowa, Starego Borku, Charzyna i Ustronia Morskiego. Z powodu dużego zadymienia budynku zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców dwóch klatek schodowych.

W czasie kiedy strażacy lokalizowali miejsce pojawienia się ognia, z budynku wyprowadzono ok. 60 lokatorów. Na szczęście nikt nie uległ zatruciu. Wyrwane ze snu rodziny z małymi dziećmi znalazły schronienie w wozach strażackich. Dość szybko okazało się, że pożar wybuchł w jednej z piwnic. Strażakom udało się stłumić ogień. Później przewietrzono budynek i przystąpiono do sprawdzania czy w znajdujących się w nim mieszkaniach nie ma czadu. Mimo, iż nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia tego gazu, osobom wracającym do swoich lokali zalecano otwieranie okien.

Z powodu pożaru uszkodzeniu uległy znajdujące się piwnicy rury wodne. Usunięciem awarii zajęli się wezwani na miejsce hydraulicy z Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, bo to do niej należy blok, w którym pojawił się ogień. Fachowcy szybko poradzili sobie z wyciekami. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Niewykluczone, że doszło do podpalenia. ©℗

(pw)