Oficyny w centrum Szczecina poczekają na renowację

Na tyłach zabudowy śródmiejskiego kwartału między ul. Edmunda Bałuki (d. Obrońców Stalingradu) i wieżowcami od strony al. Wojska Polskiego w Szczecinie znajdują się dwie od dłuższego już czasu opustoszałe oficyny. Po wyprowadzce z nich lokatorów miały przejść kapitalny remont i modernizację.

Nie zanosi się jednak na rychłe rozpoczęcie w nich prac. Spółka komunalna Szczecińskie TBS, do której należą, unieważniła właśnie przetarg na wykonawcę, bo dysponuje na to przedsięwzięcie niewystarczającą kwotą, by sprostać kalkulacjom wynagrodzeń, jakie przedstawili w swoich ofertach potencjalni zleceniobiorcy. STBS liczył, że kompleksowa renowacja obu budynków zamknie się w kwocie nie wyższej niż 8 971 000 zł brutto. Tymczasem podmioty, które stanęły do rywalizacji o kontrakt, wyceniły swe usługi na znacznie więcej, bo sumy od 11,9 do ponad 13,7 mln zł. ©℗

(M)