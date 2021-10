Odznaczenia dla nauczycieli. Uroczyście w Dniu Edukacji Narodowej

Księgowy

2021-10-14 15:22:16

Pracuję w dużej szkole z internatem. W ciągu mojego 18 letniego zatrudnienia w tej jednostce żaden z prawie 100 nauczycieli nie poprosił dyrektora o przeniesienie na etat administracyjny czy obsługi bo ma za ciężko. Żaden nie poszedł do przemysłu a tyłko jeden rzucił pracę i założył swoją firmę. Co roku subwencja oświatowa na ucznia jest coraz bardziej niewystarczająca i dlatego tnie się koszty z wyjątkiem płac nauczycieli. Pracownicy obsługi mają najniższą krajową. Ja odchodzę do prywaciarza.