Odstrzelił dwa żubry na poligonie drawskim. Jest akt oskarżenia

Fot. Anna Gniazdowska

Szczecińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi W., którego oskarżyła o odstrzelenie dwóch żubrów na terenie poligonu drawskiego.

REKLAMA

Z aktu oskarżenia wynika, że wieczorem 11 października 2022 roku na terenie Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku mężczyzna odstrzelił dwie samice żubra. Prokuratura informuje, że w postępowaniu dowodowym ustalono, że sprawca działał nieumyślnie. W dniu polowania oddał kilka strzałów w grupę zwierząt, które wziął za watahę dzików. Gdy spostrzegł, że odstrzelił żubra, telefonicznie zawiadomił o tym strażnika leśnego. Następnego dnia odnaleziono zastrzeloną drugą samicę żubra. Zabite zwierzęta były w wieku 6 i 13 lat.

Podczas śledztwa prokuratura otrzymała szereg opinii, w których biegli stwierdzili, że każde nielegalne zabicie żubra, a więc gatunku będącego pod ścisłą ochroną i o priorytetowym znaczeniu dla Unii Europejskiej, jest istotną szkodą w świecie zwierzęcym.

68-letni Aleksander W. dotychczas nie był karany sądownie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Grozi mu teraz do 2 lat pozbawienia wolności.

(k)

REKLAMA