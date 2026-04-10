Odpowie za posiadanie ponad 7 kilogramów narkotyków

Kryminalni z Gryfic zabezpieczyli ponad 7 kilogramów narkotyków. W związku z tą sprawą zatrzymano 31-letniego mieszkańca gminy Gryfice, który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.



Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej na terenie powiatu gryfickiego ustalili, że jeden z mieszkańców Gminy Gryfice może posiadać znaczne ilości środków odurzających. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego mężczyznę.

Do zatrzymania doszło w godzinach porannych, gdy 31-latek opuszczał klatkę schodową budynku, w którym mieszkał. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli środki odurzające ukryte m.in. w plecaku oraz w pomieszczeniu piwnicznym. W działaniach wykorzystano również psa służbowego wyszkolonego do wyszukiwania zapachu narkotyków.

Policjanci zabezpieczyli ponad 7,8 kilograma haszyszu, marihuanę o wadze blisko 66 gramów oraz kokainę o wadze ponad 9 gramów.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował wobec 31-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

