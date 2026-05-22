Piątek, 22 maja 2026 r. 
Odnalazł się chłopiec zaginiony w Szczecinie (akt. 1)

Data publikacji: 21 maja 2026 r. 20:11
Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2026 r. 22:54
Fot. Sylwia Dudek  

Poszukiwany chłopiec został odnaleziony - poinformowała w czwartek późnym wieczorem Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Policjanci przekazali, że Julian odnalazł się w jednej z miejscowości koło Goleniowa. Jest cały i zdrowy.

***

Wcześniejsza informacja

Ze szpitala przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie w czwartek około godziny 17:20 oddalił się 13-letni Julian.

Rysopis chłopca:
🔹 Wzrost: ok. 174 cm  
🔹 Sylwetka: szczupła  
🔹 Włosy: jasnobrązowe.

W chwili zaginięcia ubrany był w:
▪️ szarą bluzę z napisami (jak na zdjęciu),  
▪️ czarną koszulkę pod bluzą,  
▪️ szare dresowe spodnie.

Policja prosi wszystkie osoby, które widziały Juliana lub mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu, o pilny kontakt z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie pod numerem telefonu: 47 78 19 105 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można również przekazywać osobiście w komisariacie.

(k)

Komentarze

kurier codzienny
2026-05-21 21:53:20
policja od tygodnia nie może albo nie chce znależć , kto stoi za 30 komunikatami w sprawie dziwnych zawiadomień dotyczących dziennikarzy tv republiki. Czy policja jest tak nieudolna czy ma prikaz z wyżej nie znależć
