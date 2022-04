Odkrycie na osiedlu Arkońskie - Niemierzyn. Szczecińska ścianka przeciwpancerna z 1945 roku

Mieszkańcy osiedla Arkońskie - Niemierzyn w Szczecinie przez całe lata myśleli, że wyrzucają śmieci do zwykłego śmietnika. A jednak nie. Ich śmietnik - znajdujący się przy zbiegu ulic Bartniczej i Wojciechowskiego - dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Aleksander Ostasz nazywa "absolutnym ewenementem".

Podczas drugiej wojny światowej wojny znajdowało się tam bowiem stanowisko armaty przeciwpancernej używane przez Niemców.

- To absolutny ewenement - ekscytował się dyrektor podczas spotkania z dziennikarzami. - Jedyne tego typu znalezisko na świecie. Czegoś takiego nie było nigdzie. Szczecin został ogłoszony pod koniec wojny twierdzą. Tu znajdowała się szczecińska ścianka przeciwpancerna. Flankowała ulicę Chopina. Mam nadzieję, że zachowamy to dla przyszłych pokoleń. To idealne miejsce, żeby powiesić tabliczkę o historii "twierdzy Szczecin" z 1945 roku.

Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków, przyznał że na pierwszy rzut oka pod względem estetycznym zabytek nie powala. Ale mimo to jest to ważna pamiątka historyczna.

- Chcemy ten teren uporządkować, wyeksponować i opisać - stwierdził konserwator. - Będę chciał włączyć ten obiekt do gminnej ewidencji zabytków.

Czy mieszkańcy będą musieli wyrzucać śmieci w innym miejscu? Jeszcze tego nie wiadomo...©℗

