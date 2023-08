Oddział chirurgii w Barlinku nie przyjmuje chorych

Drzwi na oddział chirurgiczny chwilowo są zamknięte.

Na dwa tygodnie oddział chirurgiczny Szpitala Barlinek sp. z o.o. zawiesił swoją działalność. To kolejne kłopoty w działalności lecznicy. Od lat szpital boryka się z problemami finansowymi.

Do jego drzwi pukają m.in. komornicy, którzy upominają się o pieniądze, które placówka winna jest firmom, które świadczyły różne usługi dla szpitala. Jakby tego było mało, szpital zalegał z wypłatami dla personelu. Chociażby dlatego część lekarzy stwierdziła, że od 1 sierpnia do pracy nie przyjdzie. Być może takie postawienie sprawy sprawiło, że oddział chirurgiczny musiał zawiesić swoją działalność od 1 do 15 sierpnia br. Fakt ten potwierdziliśmy w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Z informacji uzyskanej od Marty Siłakowskiej z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ wynika, że wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o zaprzestaniu działalności oddziału chirurgicznego na czas od 1 do 15 sierpnia 2023 r.

Decyzja została skonsultowana z NFZ. Jako przyczynę podano trudności z zabezpieczeniem kadry medycznej. Jednocześnie poinformowano, że istnieje możliwość przedłużenia zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo (w zakresie jednego lub więcej oddziału) na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Najbliżej Barlinka odziały chirurgiczne działają w Choszcznie, Pyrzycach, Dębnie, Gryfinie i Stargardzie. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA