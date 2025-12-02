Odblaski dla mieszkańców

Odblaski są rozdawane nieodpłatnie. Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu

Każdego roku Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu kupuje, a następnie przekazuje nieodpłatnie mieszkańcom elementy odblaskowe. Nikt nie ma wątpliwości, że skutecznie poprawiają one bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się po zmroku. Tak się stało kolejny raz teraz.

Na odblaski wydano 20 tys. zł z budżetu powiatu. Część z nich przekazano Komendzie Powiatowej Policji, której funkcjonariusze będą je rozdawać przy różnego rodzaju akcjach prewencyjnych.

– Jak co roku Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu zakupiło 4 tysiące zawieszek oraz 4 tysiące opasek odblaskowych z logo powiatu. Tradycyjnie część odblasków przekazaliśmy dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Każdy z nas wie, że po zmroku, na nieoświetlonej drodze pieszy ubrany w ciemne kolory bez odblasków staje się praktycznie niewidoczny dla kierowców. To ogromne zagrożenie, o którym wielu zapomina. Dlatego każdego, kto nie ma jeszcze odblasków, zapraszam po ich odbiór! Mały element, a może uratować życie. Warto nosić odblaski i dbać o własne bezpieczeństwo – mówi starosta Mirosław Tessikowski.

Odblaski można odbierać w pokoju nr 3 Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu mieszczącego się przy Placu Ratuszowym 1. ©℗

(pw)

