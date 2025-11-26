Platany do cięcia

Między wymagającymi pielęgnacji platanami przebiega ścieżka rowerowa. Fot. Artur BAKAJ

Kołobrzeg szczyci się swoimi platanami klonolistnymi. Mowa o 73 potężnych drzewach tworzących charakterystyczną aleję przy ul. Łopuskiego. Wkrótce czeka je pielęgnacja.

Platany stanowią pomnik przyrody wpisany do Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. Utrzymanie go w dobrej kondycji wymaga prowadzonych co jakiś czas zabiegów pielęgnacyjnych. Na najbliższej sesji Rady Miasta ma zostać podjęta uchwała w tej sprawie. Chodzi o uzgodnienie zakresu prac, które zleci specjalistycznej firmie miasto.

Wśród planowanych zabiegów ma się znaleźć usuwanie powstającego w naturalny sposób suszu oraz przycinanie gałęzi, które kolidują ze skrajnią przebiegającej obok drzew ulicy. Prace mają być prowadzone w taki sposób, aby nie naruszyć malowniczego kształtu alei.

Ponieważ platany źle znoszą duże cięcia, będą one wykonywane precyzyjnie z wykorzystaniem bezpiecznych dla drzew metod arborystycznych, pod bieżącym nadzorem ekspertów. Zlecenie ma zostać zrealizowane do końca listopada przyszłego roku. ©℗

