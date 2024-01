Odbierz karmnik, pomóż ptakom. Skrzydlatym wrzuć ziarno, nie częstuj chlebem

Szczecinianie, którzy chcą pomóc ptakom przetrwać zimę, mogą otrzymać za darmo karmnik wykonany przez pracowników Lasów Miejskich. Fot. UM Szczecin

Zima to trudny czas dla zwierząt, zwłaszcza dla ptaków. Mają utrudniony dostęp do pożywienia. Warto im teraz pomóc i je dokarmić. Specjalny karmnik to ułatwi. Można go dostać za darmo od szczecińskich Lasów Miejskich.

- To kontynuacja, prowadzonej od kilku lat przez Wydział Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych, akcji „Szczecin dokarmia ptaki” - informuje Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin. - W jej ramach do szczecińskich szkół, przedszkoli i osób prywatnych trafiło już kilkaset karmników. Leśnicy chcą w ten sposób przybliżyć szczecinianom tematy związane z ochroną przyrody i zaangażować ich w realną pomoc ptakom.

Przy tej okazji leśnicy przypominają, że ptaki można karmić: ziarnami zbóż, płatkami owsianymi, słonecznikiem pastewnym, kaszą, kukurydzą; orzechami włoskimi i ziemnymi niesolonymi oraz laskowymi; niesoloną słoniną (nie powinna wisieć dłużej niż dwa tygodnie); gotowanymi, pokrojonymi i niesolonymi warzywami; gotowanymi jajkami.

Nie karmimy ptaków chlebem i resztkami jedzenia ze stołu – przyprawione i posolone potrawy są dla nich bardzo szkodliwe; nie podajemy zepsutego, spleśniałego lub zamarzniętego jedzenia; nie wrzucamy jedzenia do wody; nie zaśmiecamy terenu resztkami pokarmu.

Osoby, które chciałyby otrzymać karmnik, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 723 578 431 (w dni powszednie w godz. 8 – 15). Po umówieniu będzie można go odebrać w siedzibie Lasów Miejskich przy ul. Miodowej 3 lub Czarnogórskiej 63. Prosimy też pamiętać, że nie jest to masowa produkcja, więc dostępność może być ograniczona.

- Drewniane karmniki należy samodzielnie złożyć. Będzie do tego potrzeby młotek i wkrętarka - dodaje Paulina Łątka. - W pudełku znajdziemy również instrukcję, czym dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić.

(sag)