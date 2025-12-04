Odbierz karmnik i pomagaj

Sto karmników dla ptaków czeka na mieszkańców, którzy chcą przyłączyć się do corocznej akcji Lasów Miejskich „Szczecin dokarmia ptaki”. Są rozdawane za darmo, ale przy tej okazji można wesprzeć darowizną zbiórkę charytatywną Adasia Orlika, małego szczecinianina, zmagającego się z ciężką chorobą.



Zimą ptaki mają znacznie utrudniony dostęp do pożywienia. Dlatego pracownicy Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych po raz kolejny przygotowali specjalne karmniki, które rozdadzą mieszkańcom. Karmniki są złożone i gotowe do zamontowania w wybranym miejscu.

Do karmników sypiemy: ziarna zbóż, płatki owsiane, słonecznik pastewny, kaszę, kukurydzę, orzechy włoskie, ziemne niesolone, laskowe, niesoloną słoninę (nie powinna wisieć dłużej niż dwa tygodnie), gotowane, pokrojone i niesolone warzywa, gotowane jajka. Nie wolno karmić ptaków chlebem i resztkami jedzenia ze stołu – przyprawione i posolone potrawy są dla nich bardzo szkodliwe, podawać zepsutego, spleśniałego lub zamarzniętego jedzenia, wrzucać jedzenia do wody, zaśmiecać terenu resztkami pokarmu.

Karmnik można odebrać w siedzibie Lasów Miejskich przy ul. Miodowej 3 w piątek 5 grudnia w godz. 9-14. Nie ma wcześniejszych zapisów ani rezerwacji, jedna osoba może odebrać jeden karmnik. (K)

