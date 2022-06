Od weekendu mniej utrudnień na A6 na węźle Szczecin Kijewo

Utrudnienia przy przejeździe autostradą A6 przez przebudowywany węzeł Szczecin Kijewo są mniejsze. Przed weekendem wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu polegająca na otwarciu przejazdu dwiema jezdniami autostrady A6 po dwóch pasach ruchu w każdą stroną.

- Powinno to w znacznym stopniu zmniejszyć weekendowe zatory w drodze nad morze - ocenia Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Ciągle będzie to przejazd przez plac budowy z ograniczeniem prędkości i wygrodzonym pasem awaryjnym. Okresowo będą jeszcze wprowadzane dodatkowe zawężenia, ale poza weekendami. W drugiej połowie czerwca, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, planowane jest wdrożenie docelowej organizacji ruchu.

Mniejsze utrudnienia na autostradzie A6 nie oznaczają jeszcze całkowitego zakończenia prac. GDDKIA informuje, że w przyszłym tygodniu możliwe jest jeszcze wprowadzenie (poza weekendem) zwężenia do jednego pasa na jezdniach autostrady, co ma umożliwić wykonanie robót w tzw. pasie rozdziału. Trzeba również liczyć się z ruchem pojazdów budowy w związku z pracami wykończeniowymi i porządkowymi. Na przejeździe przez węzeł będzie więc obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Podczas zmiany organizacji ruchu i w ciągu najbliższych tygodni na węźle częściej powinna pojawiać się policja, która ma prowadzić kontrole z użyciem drona.

- Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do ograniczeń wynikających z tymczasowej organizacji ruchu. Wciąż będą zamknięte łącznice relacji Stargard-Kołbaskowo i Gdańsk-Stargard oraz zwężona jezdnia DK10 z trzech do dwóch pasów ruchu. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu, co będzie oznaczało pełne otwarcie węzła planowane jest w drugiej połowie czerwca. Podczas wakacji przejazd odbywać się będzie już bez utrudnień - zapewnia Mateusz Grzeszczuk.

(k)