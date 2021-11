Oznakowanie przed zjazdem z trasy S3 w kierunku Szczecina zaskakuje kierowców

Trwa przebudowa węzła w Kijewie, która potrwa jeszcze do przyszłego roku. Nic dziwnego, że w miejscu tym w sezonie letnim tworzyły się gigantyczne zatory samochodów jadących nad morze, jak również powracających. Kierowcy ze Szczecina ratowali się objazdem przez Kliniska czy też Dąbie, ale inni musieli odstać w korkach. Tak bywa jeszcze niekiedy po sezonie, szczególnie w weekendy, wiele osób jedzie lub wraca znad morza.

Niestety, drogowcy nie ułatwiają życia kierowcom i nie potrafią czytelnie oznakować stale zmieniającej się trasy, co spowodowane jest zmianami w organizacji ruchu. Teraz jadący znad morza w kierunku Stargardu czy też Bydgoszczy muszą dojechać do węzła Podjuchy, tam zawrócić i wjechać na drogę w stronę Stargardu. Jadący w stronę Szczecina muszą trzymać się prawej strony drogi, a jadący w stronę Berlina – lewej. Tyle, że tablice informujące o tym są ustawione tuż przed zjazdem, co niekiedy zaskakuje wielu kierowców. Powinny stać nieco dalej, by można było je łatwiej dostrzec i być gotowym na zmianę pasa ruchu. Media o tym informują, ale jak widać bez rezultatu.

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI