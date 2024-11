Od stycznia zniknie opłata za psy. Gmina tylko traciła

Marek Koci Koci

2024-11-05 22:06:35

Szok! Gimna przestanie dopłacać do poboru podatkow od piesków?? Nie, to my wszyscy podatnicy będziemy płacić za tych psiarzy co nie sprzątają po defekacjj pieska na centralnych miejscach ulic i trawników. To my ppdatnicy będzie wydawać pieniądze na schroniska gdy piesek się znudzi właścicielowi albo niesterylizowany i nie upilnowany się rozmnoży i trzeba gdzieś podrzucić. Nie zapminając o palantach przywoązującyc psa do drzewa gdzieś w lesie. Ewidencjonować psiarzy!!!