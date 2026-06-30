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Od środy skanujemy kody QR w komunikacji miejskiej

Data publikacji: 30 czerwca 2026 r. 19:24
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2026 r. 19:25
Od środy skanujemy kody QR w komunikacji miejskiej
Od dziś obowiązuje skanowanie e-biletów kupowanych w aplikacjach na telefon.  Fot. Piotr SIKORA  

Ten pomysł budził spore kontrowersje od samego początku. Kody QR w tramwajach i autobusach będą obowiązywać od środy (1 lipca) przy zakupie biletów w aplikacjach mobilnych. Takie rozwiązanie, stosowane już w innych miastach w Polsce, ma zapobiec nieuczciwym praktykom podczas kontroli biletowej. Nie wszystkim jednak ten pomysł się podoba.

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Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, od 1 lipca pasażerowie będą mogli kupić w aplikacjach na telefon bilet wcześniej – na tzw. zapas. Należy wówczas otworzyć zakupiony wcześniej bilet i w wyznaczonym miejscu wpisać ręcznie numer taborowy lub zeskanować kod QR widniejący na nalepkach znajdujących się w pojeździe. W ten sposób bilet zostanie aktywowany i będzie traktowany jako ważny. Aktywacji należy dokonać niezwłocznie po wejściu do pojazdu.

Kontrolerzy biletowi po rozpoczęciu kontroli będą blokowali możliwość zakupu i aktywowania biletów w danym pojeździe. Próba aktywowania biletu poprzez wpisanie numeru taborowego niezgodnego z numerem pojazdu, w którym znajduje się pasażer, będzie widoczna dla kontrolerów i będzie podstawą do wystawienia mandatu.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 1 lipca 2026 r.

 (aj)

 

 

 

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