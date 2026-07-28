Od soboty łatwiej na Pomorzanach. Otworzą ważne skrzyżowanie

Skrzyżowanie było nieczynne od maja. Od soboty to się zmieni.

Skrzyżowanie ul. Milczańskiej z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie zostanie ponownie otwarte dla ruchu samochodowego w sobotę. Oznacza to, że aleja będzie przejezdna na całej długości w obu kierunkach.

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- Na swoje trasy wrócą miejskie autobusy linii 53, 811 i 524, które obecnie korzystają z objazdu przez osiedle i ul. Orawską - informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Ruchliwe skrzyżowanie przy szpitalu na Pomorzanach zostało zamknięte pod koniec maja w związku z przebudową.

- Obecnie trwają ostatnie prace związane z układaniem nawierzchni mineralno-asfaltowej - mówi W. Jachim.

Głównym wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli” jest krakowska firma ZUE. Zakres prac obejmuje budowę nowych jezdni, chodników, torowiska, trakcji tramwajowej, infrastruktury podziemnej, oświetlenia oraz remont dwóch wiaduktów. Rolę inwestora zastępczego w imieniu gminy Szczecin pełni spółka Tramwaje Szczecińskie. (K)

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