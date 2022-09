Od soboty duże utrudnienia. Ograniczenia na ul. Energetyków w Szczecinie

Trwają prace drogowe na Międzyodrzu. W najbliższy weekend na ulicy Energetyków w Szczecinie zostanie ograniczony ruch samochodowy.

– Od soboty 1.10 od godz. 3 rano do poniedziałku 3.10 do godziny 4 rano będą prowadzone prace wzdłuż ulicy Energetyków. Ulica zostanie wyłączona z użytkowania dla samochodów osobowych – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta Szczecin ds. inwestycji. – Zachowany zostanie ruch pojazdów komunikacji miejskiej, możliwy będzie również dojazd do podmiotów w rejonie sąsiadującym z ulicami objętymi robotami. Zalecany objazd zostanie wytyczony ciągiem – al. Niepodległości, placem Żołnierza Polskiego oraz Trasą Zamkową.

Prace wzdłuż ul. Energetyków zaplanowano w dwóch etapach. W pierwszym będą wykonywane na jezdni wjazdowej do centrum, na odcinku od ul. Kanał Parnicki do mostu Długiego. Ruch dojazdowy dla podmiotów znajdujących się w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wyjazdowej z centrum. Na obu wlotach mostu Długiego, w rejonie ronda Portowców oraz na zakończeniu robót, tj. skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Władysława IV będzie odbywał się poprzez objazd ulicami Świętego Floriana/Bulwar Gdański.

W drugim etapie prace będą wykonywane na jezdni wyjazdowej z centrum, na odcinku od mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki. Ruch dojazdowy dla podmiotów w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wjazdowej do centrum. Na obu wlotach mostu Długiego, w rejonie ronda Portowców, przy zjeździe z ul. Energetyków na ul. Władysława IV oraz na zakończeniu robót, tj. skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Bulwar Gdański i ul. Celnej będzie odbywał się poprzez objazd ulicą Władysława IV.

Na kolejny tydzień zaplanowane zostały prace przy układaniu warstwy ścieralnej na ulicach: Celnej, Bytomskiej, Władysława IV, Bulwar Gdański, Bulwar Śląski, św. Floriana. 3-4.10 będą prowadzone na ulicy Celnej, Bytomskiej, i Władysława IV. Nastąpi całkowite zamknięcie ulic. 5.10 – na ulicach Bulwar Śląski i Bulwar Gdański, także z zamknięciem ulic. Podobnie 6.10 – na ulicy św. Floriana.

(K)