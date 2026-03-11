Od hejtu do depresji. Chcemy z wami o tym rozmawiać

Tegoroczny temat przewodni brzmi „Od hejtu do depresji. Jak chronić młodych ludzi w sieci i poza nią”. Fot. Ryszard PAKIESER

Już w ten czwartek w I Liceum Ogólnokształcącym przy Alei Piastów w Szczecinie odbędzie się czwarta edycja Konferencji Naukowo-Profilaktycznej „Chcemy z wami o tym rozmawiać, czyli jak nie dać się depresji”. Tegoroczny temat przewodni brzmi „Od hejtu do depresji. Jak chronić młodych ludzi w sieci i poza nią”.

REKLAMA

Współorganizatorami skierowanej do uczniów imprezy są I Liceum Ogólnokształcące i SPS ZOZ „Zdroje”, patronat honorowy sprawują Marszałek Województwa – Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecin- Piotr Krzystek i Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Paweł Palczyński.

Pierwsza części spotkania rozpocznie się o godz. 10 (w auli szkolnej) wprowadzeniem artystycznym uczniów, konferencja zostanie otwarta o godz. 10.10, o godz. 10.30 odbędzie się wykład „Uwaga! Strach osłabia!” – dr Małgorzaty Pawlickiej, oddziałowej Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej Szpitala „Zdroje”, o godz. 10.50 wystąpienie „Ukryte programy przekazów w mediach społecznościowych. Influencerzy i ich content pod lupą” – dr Colette Szczepaniak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, o godz. 11.10 ks. prof. Andrzej Drugała z Uniwersytetu Szczecińskiego opowie o „Znaczeniu wartości duchowych w profilaktyce depresji i budowaniu poczucia własnej wartości”, natomiast o godz. 11.30 będzie można posłuchać wykładu „Prawo wobec mowy nienawiści – jakie są granice odpowiedzialności? – Anny Górnik, sędzi Sądu Okręgowego w Szczecinie.

W drugiej części uczniowie wezmą udział w warsztatach.

(K)

REKLAMA