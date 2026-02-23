Depresja potrafi się maskować. To jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych

Co roku blisko pięć tysięcy zachodniopomorskich pacjentów leczonych jest z powodu nawracających zaburzeń depresyjnych. Fot. Ryszard PAKIESER

W 2023 roku w Zachodniopomorskiem z powodu depresji leczyło się ponad 14,7 tysiąca osób, natomiast w roku ubiegłym liczba ta przekroczyła już 16 tysięcy. To najczęstsze zaburzenie psychiczne na świecie, jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych. Według szacunków WHO, do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Właśnie dziś, 23 lutego, przypada Światowy Dzień Walki z Depresją.

Mimo tendencji wzrostowej województwo zachodniopomorskie notuje obecnie najniższy odsetek rozpoznań tej choroby w skali całego kraju. Wynosi on 1,4 proc., co jest wartością nawet dwukrotnie niższą niż w innych regionach Polski.

– Co roku blisko pięć tysięcy zachodniopomorskich pacjentów leczonych jest z powodu nawracających zaburzeń depresyjnych – informuje Małgorzata Olszewska z Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ. – Najwięcej jest epizodów depresyjnych – od łagodnych po ciężkie z objawami psychotycznymi – w 2025 r. ponad 10 tysięcy przypadków.

Rozpoznanie depresji bywa trudne, ponieważ choroba ta często przybiera formę maskowaną. Dotyka ona nie tylko osoby wycofane, ale również te bardzo aktywne, ambitne i intensywnie pracujące. Kluczowe jest zrozumienie, że depresja nie jest jedynie chwilowym obniżeniem nastroju czy melancholią, lecz poważnym stanem medycznym. Do jej typowych objawów należą przewlekły brak energii, zaburzenia snu i apetytu, trudności z koncentracją oraz utrata wiary w siebie. Nieleczona choroba paraliżuje codzienne funkcjonowanie, niszcząc relacje międzyludzkie i aktywność zawodową.

– Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na portalu Akademia NFZ w zakładce Zdrowie Psychiczne, np. artykułami: Nie lekceważ Depresji lub Jak zapobiec depresji oraz filmem edukacyjnym z udziałem ekspertów: psychiatry dr. n. med. Macieja Żerdzińskiego oraz psycholog Justyny Soroki: Czy smutek to depresja? Co czuje osoba z depresją? Jak jej pomóc? – przekazuje Małgorzata Olszewska.

Współczesna medycyna oferuje wielotorowe podejście do walki z tym schorzeniem. Podstawą jest farmakoterapia oraz psychoterapia, które mogą być uzupełniane przez regularną aktywność fizyczną oraz odpowiednio zbilansowaną dietę. Eksperci wskazują, że składniki takie jak kwasy omega-3, witamina B12 czy cynk realnie wspomagają układ nerwowy w walce ze stresem. Na portalu Diety NFZ jest dostępny odpowiedni plan żywieniowy – Dieta: DASH Depresja.

Warto podkreślić, że wizyta u psychiatry oraz psychologa w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nie wymaga posiadania skierowania od lekarza rodzinnego.

Pomoc dla osób w kryzysie dostępna jest w licznych placówkach na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, w tym w poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz centrach zdrowia psychicznego – ich wykazy można znaleźć na stronie internetowej ZOW NFZ (nfz-szczecin.pl) lub na pacjent.gov.pl. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca też do korzystania z materiałów edukacyjnych dostępnych na portalu Akademia NFZ, które pomagają zrozumieć naturę choroby i podpowiedzieć, jak wspierać osoby bliskie zmagające się z tym trudnym doświadczeniem.

